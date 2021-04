Ligue 1 : freiné à Lens, l’OL sort du podium

Très irréguliers pendant 90 minutes, les joueurs de Rudi Garcia n’ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1) sur la pelouse de Lens ce samedi soir au stade Bollaert. L’Olympique Lyonnais est éjecté du podium et sera 4e à l’issue de cette 31e journée de Ligue 1.



Pratiquement inoffensifs en première période, les Rhodaniens se sont procurés plus d’occasions après la pause. Maladroits, Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere manquent l’ouverture du score à plusieurs reprises. Le Racing Club de Lens en profite. Jonathan Clauss trompe Anthony Lopes après une frappe qui passe entre les jambes du gardien lyonnais (65′).



Après l’ouverture du score lensoise, l’OL pousse et est finalement récompensé. À la suite d’un cafouillage dans la surface de réparation nordiste, Lucas Paqueta égalise d’une reprise acrobatique sublime (81′).



Lyon revient de Bollaert avec un point, mais s’éloigne de plus en plus du titre.