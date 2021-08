Ligue 1 : l’OL débute sa saison par un match nul contre Brest

Mené à la mi-temps, l’Olympique Lyonnais a arraché le match nul (1-1) ce samedi soir pour son premier match officiel de la saison au Groupama Stadium contre le Stade Brestois. Un résultat décevant pour cette première journée de Ligue 1 face à un prétendant au maintien.



Dans une première période très terne malgré une possession de balle impressionnante des Lyonnais (76%), les joueurs de Peter Bosz ont concédé l’ouverture du score à la suite d’une perte de balle de Thiago Mendes. Le Brestois, Irvin Cardona envoie une frappe puissante qui trompe Anthony Lopes (43′). 0-1 à la mi-temps.



Au retour des vestiaires, les Lyonnais sont à deux doigts de concéder un second but. Marcelo sauve les siens sur une frappe de Romain Faivre (56′), avant la parade exceptionnelle d’Anthony Lopes sur une tête puissante et placée du défenseur brestois Brendan Chardonnet. Deux minutes plus tard, Islam Slimani et Lucas Paqueta font leur entrée en jeu. Coaching gagnant. L’Algérien égalise sur un mouvement collectif de toute beauté (62′). Le Brésilien fait quant à lui parler sa classe et permet de fluidifier le jeu lyonnais dans cette fin de rencontre.



Mais malgré une seconde période bien plus intéressante que la première, l’OL doit se contenter du match nul. Une entrée en matière compliquée…

Pour son 100ème match au @GroupamaStadium, la #TeamOL concède le match nul (1-1) face au @SB29 ! 🔴🔵@slimaniislam est le buteur côté lyonnais. #OLSB29



L'OL se déplacera à Angers dimanche 15 août à 13h pour le compte de la deuxième journée de @Ligue1UberEats. pic.twitter.com/mOoBhgZgAO — Olympique Lyonnais (@OL) August 7, 2021