Ligue 1 : l’OL se relance à domicile contre Troyes

Mené à la mi-temps (0-1), l’Olympique Lyonnais a su réagir en deuxième période pour s’imposer contre l’ESTAC ce mercredi soir au Groupama Stadium (3-1). Grâce à cette victoire contre le promu troyen, l’OL remonte à la sixième place à un point du podium, et à trois points de la deuxième place occupée par l’Olympique de Marseille.



Maladroits en première mi-temps sur plusieurs situations, les joueurs de Peter Bosz ont concédé l’ouverture du score juste avant la pause, par l’intermédiaire de Xavier Chavalerin (45′). Le joueur troyen formé à l’OL trompe Anthony Lopes.



Au retour des vestiaires, Léo Dubois remplace Malo Gusto. Trois minutes plus tard, Xherdan Shaqiri inscrit le premier but lyonnais d’un super enroulé du pied gauche (48′). Après l’heure de jeu, les Lyonnais poussent. Emerson déclenche une frappe de son pied droit à ras de terre et trompe le gardien troyen. 2-1 pour les Lyonnais.



