Ligue 1 : l’OL s’impose dans la difficulté à Metz

L’Olympique Lyonnais s’est imposé (2-0) sur la pelouse de Metz ce vendredi soir lors de la 26ème journée de Ligue 1. Lyon est provisoirement sixième du championnat.



Dans une première mi-temps pauvre en termes d’occasions, les Lyonnais se montrent enfin dangereux sur un tir contré de Martin Terrier avant de voir Maxwel Cornet buter sur le gardien messin. Juste avant la pause, le match bascule. Sur un corner de Martin Terrier, Matthieu Udol, au contact avec Jason Denayer, touche le ballon de la main. Après plusieurs minutes d’hésitations, l’arbitre Eric Wattelier désigne le point de penalty. Cornet s’élance et voit Alexandre Oukidja repousser son tir. Mais le gardien était trop avancé et l’arbitre de la rencontre donne ce penalty à retirer. Les Gones changent de tireur et c’est Moussa Dembele qui ne se fait pas prier pour marquer son penalty (1-0, 45+8). Sous les huées du public messin, Lyon mène à la mi-temps d’un petit but (1-0).



Dès la reprise de la seconde période, les Grenats essayent de revenir dans la partie dans le sillage du virevoltant Opa Nguette. Les Gones sont eux incapables de se créer la moindre occasion, jusqu’à la 67ème minute de jeu où Martin Terrier marque d’une frappe contrée mais Karl Toko Ekambi est finalement signalé hors-jeu au début de l’action. Ce dernier tente un tir à l’entrée de la surface quelques minutes plus tard mais il est bien repoussé par le gardien messin. Habib Diallo est ensuite expulsé pour une claque sur Marçal. En terminant à dix, les Messins craquent dans le temps additionnel avec Houssem Aouar qui marque dans le but vide sur une contre-attaque à la suite d’un corner où Alexandre Oukidja était monté. Lyon s’impose au final 2-0.



A cinq jours de recevoir la Juve, les Lyonnais remontent provisoirement à la sixième place de la Ligue 1. Un classement bien plus en phase avec les rêves de podium des Gones.