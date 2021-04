Ligue 1 : l’OL s’incline contre Lille et s’éloigne du podium

L’Olympique Lyonnais s’est incliné ce dimanche soir à domicile face au LOSC (2-3) à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1. Grâce à cette victoire, les Lillois reprennent les commandes du championnat de France. De son côté, Lyon perd gros et s’éloigne de plus en plus du podium.



Tout avait pourtant parfaitement commencé pour les Gones. Les joueurs de Rudi Garcia avaient ouvert le score par l’intermédiaire d’Islam Slimani sur un très bon service de Maxence Caqueret (20′). Un quart d’heure plus tard, sur un coup-franc tiré par Léo Dubois sur le côté droit, Mike Maignan se troue complètement sur sa sortie. Le ballon rebondit sur Jose Fonte qui marque contre son camp. (35′) 2-0 pour l’OL.



À quelques secondes de la pause, Thiago Mendes concède un coup-franc plein axe à 24 mètres des buts d’Anthony Lopes. Burak Yilmaz envoie un missile hors de portée du gardien portugais. Au retour des vestiaires, les Lillois prennent rapidement l’ascendant sur les Rhodaniens. À l’heure de jeu, Lucas Paqueta commet l’irréparable. Le milieu de terrain lyonnais manque sa passe en retrait qui revient dans les pieds de l’inévitable Burak Yilmaz. Le Turc centre pour Jonathan David qui égalise (60′).



La fin de match est à l’avantage des Nordistes. Les Lyonnais souffrent et Burak Yilmaz vient arracher la victoire à la 85e minute. Le Turc se présente en face à face avec Anthony Lopes et pique son ballon qui termine au fond des filets.