Ligue 1 : nouvel accroc pour l’OL à domicile contre l’OM !

En supériorité numérique pendant la plus grande partie de la rencontre, les Lyonnais ont été incapables de s’imposer ce dimanche soir contre l’Olympique de Marseille (1-1). Après six journées de championnat, les joueurs de Rudi Garcia pointent à la 14e position.



Dimitri Payet avait ouvert le score à la 16e minute pour l’Olympique de Marseille. Il est logiquement exclu trois minutes plus tard pour une grosse semelle sur Léo Dubois. Sur un penalty généreux, l’OL égalise grâce à Houssem Aouar (28′).



Malgré une énorme domination notamment en seconde période, les Lyonnais ont encore cruellement manqué d’efficacité dans le dernier geste. Prochaine rencontre le 18 octobre (13h) sur la pelouse de Strasbourg.