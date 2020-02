Ligue 1 : nouvel accroc pour l’OL contre Strasbourg

L’Olympique Lyonnais n’a pu faire mieux qu’un match nul contre Strasbourg (1-1) lors de la 25ème journée de Ligue 1. Les Gones sont dixièmes du championnat.



Dès les premières minutes, les Lyonnais débutent mal ! A l’image de l’énorme bourde de Marçal qui effectue une passe en retrait de plus de soixante mètres à son gardien. Anthony Lopes doit alors s’employer pour éviter l’ouverture du score strasbourgeoise. Sur leur premier tir du match, les Gones marquent par l’intermédiaire de Bertrand Traoré qui inscrit son premier but de la saison en Ligue 1 (1-0, 22è). Mais à force d’être mis en danger par Strasbourg, les hommes de Rudi Garcia craquent et concèdent l’égalisation de Kévin Zohi qui marque d’un poteau rentrant (1-1, 42è). Au terme d’une première période peu emballante, les deux équipes sont à égalités (1-1).



En seconde période, il faut seulement attendre l’heure de jeu pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent avec l’entrée en jeu de Moussa Dembélé à la place à Bertrand Traoré (63è). Maxwel Cornet pense ensuite marquer. Mais l’Ivoirien est finalement trop court pour pousser la balle au fond des filets. Dimitri Liénard, très actif, aurait même pu permettre à Strasbourg de prendre l’avantage à dix minutes de la fin de cette rencontre. Kenny Lala a lui touché le poteau de Lopes sur une frappe tentée à l’entrée de la surface avant de se faire une nouvelle frayeur sur une ultime occasion des Alsaciens de la part d’Alexander Djiku. Les Gones rentrent aux vestiaires, tête basse, sous la bronca de leurs supporters.



Avec ce match nul (1-1), Lyon est onzième du championnat et rejouera vendredi (20h45) en Ligue 1 sur la pelouse de Metz. Cinq jours plus tard, l’adversaire encore plus coriace. Les Lyonnais seront opposés à la Juventus en huitième de finale aller de la Ligue des champions.