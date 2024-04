L’AS Saint-Etienne se prépare à affronter le Stade Malherbe de Caen ce samedi à 15 heures pour la 35e journée de Ligue 2. Les Verts sont toujours 3es du classement et doivent l’emporter pour mettre la pression sur Angers qui est second avec un point d’avance et sur Auxerre qui est leader, à 4 points.

Suivez ASSE-Caen ce samedi à partir de 15 heures en direct et en intégralité avec les commentaires d'Elliot Rogliardo et Marco D'Angelo sur l'antenne de Tonic Radio.