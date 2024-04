Ligue des champions : l’ancien Lyonnais Ferland Mendy concède le nul avec le Real Madrid face à Manchester City dans un match fou

Le Real Madrid a fait match nul 3-3 face à Manchester City au Santiago Bernabeu à l'occasion du quart de finale aller de Ligue des champions. Parmi les joueurs titulaires côté espagnol, on retrouvait l'ancien latéral gauche de l'Olympique Lyonnais Ferland Mendy. Les buteurs pour le Real sont Dias (CSC, 12'), Rodrygo (14') et Valverde (79') tandis que les Anglais ont pu compter sur Silva (2'), Foden (66') et Gvardiol (71') pour faire trembler les filets. Le match retour aura lieu dès la semaine prochaine du côté de l'Ethiad Stadium à Manchester pour connaître le nom de l'équipe qui se qualifiera dans le dernier carré de la compétition reine.

E.R