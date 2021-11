Ligue des champions : l’OL (F) fait un pas de plus vers les quarts

Sonia Bompastor, la coach de l’OL, s’attendait à un match difficile et ce fut le cas ce mercredi soir en Ligue de champions. Les Lyonnaises se sont imposées dans la douleur 2–1 face au Bayern pour le compte de la 3e journée de la phase de groupe.



Les Fenottes ont arraché la victoire dans les dernières minutes grâce à un but d’Amandine Henry. L’OL est toujours en tête du groupe D et fait un pas de plus vers les quarts de finale.



Les Lyonnaises qui ont fait le plein de confiance avant le match face au PSG dimanche en championnat.