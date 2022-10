Ligue des champions : l’Olympique de Marseille va jouer un match décisif face au Sporting ce mercredi

L’Olympique de Marseille se rend au Portugal ce mercredi soir à 21h afin d’y affronter le Sporting Lisbonne pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions. les joueurs d’Igor Tudor ont remporté la manche aller la semaine passé face aux Portugais mettant fin à une série de 16 défaites en 17 parties disputées en C1.

Le match du soir a tout de même des airs de match décisif dans la course à la qualification en 8es de finale de la compétition. Après avoir récolté seulement trois points en trois rencontres jouées (une victoire et deux défaites), l’Olympique de Marseille pourrait, en cas de défaite, voir le tour suivant s’éloigner encore un petit peu plus. Même si la 3e place qualificative pour les barrages de Ligue Europa ne serait certainement pas si décevante… Pour rappel les Phocéens sont derniers de leur groupe avant la phase retour de ces poules de C1.

Suivez le match Sporting-OM avec les commentaires d’Elliot Rogliardo et d’Adams Mezamigni en direct et en intégralité à partir de 21h ce mercredi soir sur Tonic Radio.