Ligue Europa Conférence : l’OM bat le PAOK et se qualifie pour les demi-finales (0-1)

L’Olympique de Marseille affrontait le PAOK à Thessalonique, en Grèce, ce jeudi soir, en match retour des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence.

L’Olympique de Marseille s’est qualifié ce jeudi soir pour la septième demi-finale d’une compétition européenne de son histoire, après la campagne en Coupe des Coupes en 1987-1988, celles en Coupe des Clubs Champions en 1989-1990 et 1990-1991, puis celles en Coupe de l’UEFA et Ligue Europa en 1998-1999, 2003-2004 et 2017-2018.

Ce dernier carré de C4, l’OM, après son succès 2-1 à l’aller, est parvenu à le valider en Grèce grâce au seul et unique but de Dimitri Payet, parfaitement servi par Mattéo Guendouzi en milieu de première période (34′, 0-1).

L’OM affrontera le Feyenoord en demi-finales

Derrière, l’OM aura maîtrisé son match, finalement peu mis en danger par son adversaire sur l’ensemble de cette double confrontation, et ce malgré les absences de plusieurs cadres, puisque Gerson, Boubacar Kamara et Bamba Dieng étaient suspendus, tandis qu’Arkadiusz Milik n’a pas été retenu au sein du groupe, jugé trop juste par le staff médical.

Au terme d’un match plutôt tranquille, alors qu’on leur promettait l’enfer, les Marseillais vont donc disputer les demi-finales de la Ligue Europa Conférence et y affronteront le Feyenoord. Le match aller aura lieu le 28 avril au stade De Kuip, là même où l’équipe de France avait remporté l’Euro 2000, tandis que le retour se déroulera au Vélodrome le 5 mai. Deux dernières étapes avant une éventuelle finale à jouer la National Arena de Tirana, en Albanie, le 25 mai prochain…

⏱ 90’ | #PAOKOM 0️⃣-1️⃣ │ #UECL



𝗘𝗡 𝗗𝗘𝗠𝗜-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘🔥 🏁



Nos Olympiens l'emportent 3️⃣-1️⃣ sur les deux rencontres et affronteront le @Feyenoord au prochain tour 🔵⚪️ pic.twitter.com/MQRgjDlMn7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 14, 2022

Yvon Marcellin

FEUILLE DE MATCH

Au Toumba Stadium, à Thessalonique (Grèce).

Ligue Europa Conférence – Quarts de finale retour : PAOK Salonique 0-1 Olympique de Marseille (0-1).

Arbitre : Danny Makkelie (NED).

Arbitres assistants : Hessel Steegstra (NED) et Jan de Vries (NED).

Quatrième arbitre : Allard Lindhout (NED).

But : Payet (34′) pour l’OM.

Passe décisive : Guendouzi (34′) pour l’OM.

Avertissements : D. Augusto (65′) et Schwab (90+3′) au PAOK.

PAOK Salonique (4-2-3-1) : Paschalakis – Lyratzis, Ingason, J. Crespo, Vieirinha © (Sidcley, 65′) – T. Tsingaras (Mitrita, 57′), J. Kurtić – A. Zivković (Murg, 77′), D. Augusto,, Biseswar (Scwhab, 77′) – Akpom (Čolak, 65′).

Entraîneur : Razvan Lucescu (ROU).

OM (4-3-3) : S. Mandanda © – Lirola, Saliba, Ćaleta-Car, L. Peres – Guendouzi, Rongier, P. Gueye – Harit, Bakambu (Ünder, 72′), Payet (Kolasinac, 88′).

Entraîneur : Jorge Sampaoli (ARG).