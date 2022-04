Ligue Europa Conférence : l’OM prend une option pour les demi-finales en battant le PAOK Salonique (2-1)

L’Olympique de Marseille recevait le PAOK Salonique, ce jeudi soir, au stade Vélodrome, à l’occasion du match aller des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence.

La fin fut assez poussive mais l’essentiel est là pour l’OM, qui s’est imposé 2 buts à 1 contre le PAOK Salonique, ce jeudi soir, à domicile, en quarts de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Marseille se met donc en position favorable avant la manche retour qui promet de se jouer dans une atmosphère bouillante, le jeudi 12 avril, au stade Toumba.

Cette victoire, les Marseillais l’ont obtenue en première période grâce à deux inspirations géniales de leur maître à jouer, Dimitri Payet. Privé du brassard de capitaine du fait de la présence de Steve Mandanda dans les cages, Payet a été l’artisan du succès olympien en deux temps : en étant une première fois passeur décisif pour l’ouverture du score de Gerson (13′, 1-0), puis une seconde fois en fin de première période, en marquant d’une reprise de volée absolument magnifique, en pleine lucarne, sur un corner frappé vers l’extérieur de la surface par le Turc Cengiz Ünder (45′, 2-0).

Deux gestes de classes qui ont donné un bel avantage aux Phocéens à la pause. Mais au retour des vestiaires, l’OM se faisait surprendre par un entrant côté grec, Omar El Kaddouri, qui trouvait à son tour la lucarne de Mandanda et relançait son équipe (48′, 2-1). Moins dangereux lors du second acte que lors du premier, Marseille s’est mis en danger et est passé tout près de la punition sur un piqué d’Akpom qui frôlait le montant (58′). Puis le portier grec, Paschalakis, a réalisé de nombreuses parades pour éviter à son équipe d’avoir à jouer le match retour avec un écart trop grand (74′, 78′, 79′).

Un quarts de finale retour que l’OM disputera sans Gerson, qui a été expulsé en fin de rencontre après avoir pris deux avertissements (76′ et 90+3′), et sans Boubacar Kamara, qui a écopé d’un trop grand nombre de cartons jaunes (89′) et ne sera donc pas du déplacement à Thessalonique. Malgré une fin de rencontre plus difficile, Marseille a quand bien même assumé son statut de favori et est donc provisoirement qualifié pour les demi-finales au moment de boucler la double confrontation face au PAOK, qu’un duel contre Montpellier, dimanche soir (21h), au Vélodrome, viendra entrecouper.

Yvon Marcellin

⏱ 90’ | #OMPAOK 2️⃣-1️⃣ │ #UECL



𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 🏁

Nos Olympiens remportent la 1ère manche ✅

Rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième acte 💪 #PAOKOM pic.twitter.com/U8fmnYIpz9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 7, 2022

FEUILLE DE MATCH

Au stade Vélodrome, à Marseille.

Ligue Europa Conférence – Quarts de finale aller : Olympique de Marseille 2-1 PAOK Salonique (2-0).

Arbitre : Szymon Marciniak (POL).

Arbitres assistants : Paweł Sokolnicki (POL) et Tomasz Listkiewicz (POL).

Quatrième arbitre : Paweł Raczkowski (POL).

Buts : Gerson (13′) et Payet (45′) pour l’OM. El Kaddouri (48′) pour le PAOK.

Passes décisives : Payet (13′) et Ünder (45′) pour l’OM. A. Zivković (48′) pour le PAOK.

Avertissements : Gerson (76′ et 90+3′), Sampaoli (84′), B. Kamara (89′) et Dieng (90+3′) à l’OM. Biseswar (73′) et J. Kurtić (90+3′) au PAOK.

Expulsion : Gerson (90+3′) à l’OM.

OM (4-3-3) : S. Mandanda © – Lirola (Rongier, 63′), Saliba, Ćaleta-Car, Kolasinac (B. Kamara, 63′) – Guendouzi, P. Gueye, Gerson – Ünder, Bakambu (Dieng, 46′), Payet.

Entraîneur : Jorge Sampaoli (ARG).

PAOK Salonique (4-2-3-1) : Paschalakis – Lyratzis, Ingason, J. Crespo, Vieirinha © – Tsingaras (El Kaddouri, 46′), J. Kurtić – A. Zivković, D. Augusto, Biseswar (Mitrita, 75′) – Akpom (Čolak, 75′).

Entraîneur : Razvan Lucescu (ROU).