Ligue Europa : l’Eintracht Francfort défiera les Glasgow Rangers en finale

Ce jeudi, les demi-finales retour de l’édition 2021-2022 de la Ligue Europa ont livré leur verdict et la finale, qui aura lieu le 18 mai prochain au stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville (Espagne), opposera l’Eintracht Francfort aux Glasgow Rangers.

Vainqueur 2 buts à 1 de West Ham en Angleterre au match aller, les Francfortois ont validé leur ticket pour l’Andalousie grâce à une courte victoire au retour obtenue grâce au seul et unique but de Rafael Santos Borré (26′, 1-0).

Dans l’autre rencontre, le RB Leipzig, qui avait lui aussi pris un avantage d’un but à l’aller (1-0), a été renversé par les Glasgow Rangers, qui avaient terminé derrière l’OL lors de la phase de groupes. Les Écossais se sont imposés 3 buts à 1 grâce à des réalisations de James Tavernier (18′, 1-0) et Glen Kamara (24, 2-0) en première période et ont arraché leur billet pour la finale en fin de match, malgré la réduction du score du Français Christopher Nkunku (70′, 2-1), par le biais de John Lundstram (80′, 3-1).