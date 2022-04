Ligue féminine : l’ASVEL féminin vise la victoire à domicile contre Saint-Amand

Défaites mercredi dernier sur le parquet de Bourges (74-63) lors de la 21e journée de Ligue féminine, les joueuses de l’ASVEL féminin (4e avec 14 victoires et 7 défaites) ne peuvent désormais plus accrocher la 2e place à l’issue de la saison régulière. En revanche, en cas de victoire ce samedi soir à domicile (20h à la salle Mado Bonnet) lors de l’ultime journée de championnat, les Lionnes seront assurées de remonter à la 3e position, avant le début des play-offs samedi prochain.



En effet, comme Basket Landes (2e avec 15 victoires et 6 défaites) et Villeneuve d’Ascq (3e avec 15 victoires et 6 défaites) s’affrontent également ce samedi soir, l’ASVEL féminin aurait donc (en cas de victoire) le même bilan que l’une de ses deux équipes. Ayant l’avantage au point average sur ces deux formations, les joueuses de Pierre Vincent termineraient donc automatiquement 3e. Leur adversaire serait donc Roche Vendée, assurée de finir 6e avant la dernière journée.



Dans le cas contraire, si les Rhodaniennes s’inclinent contre Saint-Amand Hainaut, elles termineront quoiqu’il arrive à la 4e place et affronteront Charleville-Mézières au premier tour des play-offs.



Pour Saint-Amand, cette rencontre revêt également une importance capitale. Les Nordistes (9e avec 8 victoires et 13 défaites peuvent encore accrocher la 8e place qualificative pour les play-offs en cas de victoire. Pour cela, Lattes Montpellier et Angers doivent s’incliner.

🗓 Dernière rencontre de la saison régulière face à Saint-Amand : les Lionnes veulent se mettre en confiance avant de débuter les Playoffs samedi prochain 👊



🎫 https://t.co/RurvhG1ni9#ASVElles pic.twitter.com/0zwsB6XmyC — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) April 29, 2022