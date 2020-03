Lille-OL : Garcia ne veut pas l’avouer mais c’est un tournant

L’Olympique Lyonnais se déplace à Lille ce dimanche à l’occasion de la 28ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce véritable tournant dans la course au podium.

Le contexte :

L’OL a semble-t-il rapidement tourné la page de la trop lourde défaite contre le PSG mercredi en demi-finale de la coupe de France (1-5). En dépit de l’ampleur du score, les Lyonnais assurent que ce résultat n’a cassé ni le moral ni la dynamique du groupe. Heureusement car ce déplacement à Lille est crucial dans la course au podium. A onze matchs de la ligne d’arrivée, l’OL accuse un retard important (7 points sur Rennes, 6 sur Lille) et est sans doute l’obligation de s’imposer chez ses concurrents directs pour arracher sur le fil une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. ‘’C’est un match capital’’, consent sans mal Houssem Aouar. Rudi Garcia rejette en revanche la perspective d’un match couperet dans la course au podium : ”Quelque soit le résultat, rien ne sera définitivement terminé”.

Rudi Garcia refuse de parler d’un match couperet

L’adversaire :

Avant cette 28ème journée, le LOSC était quatrième six longueurs devant l’OL, un point derrière le Stade Rennais. En championnat, les hommes de Galtier viennent de réussir un très bon mois de février avec douze points sur quinze grâce à quatre victoires dont deux à l’extérieur. Mais Marseille avait réussi à s’imposer au stade Pierre Mauroy lors de la 25ème journée (2-1). ‘’C’est une équipe solide avec de la vitesse devant, présente Rudi Garcia. C’est une équipe complète qui n’est pas en haut de tableau par hasard.’’

Le joueur à suivre :

Le latéral gauche de l’OL. Fernando Marçal suspendu, ce rôle va échoir à Youssouf Koné, de retour dans le groupe pour la première fois depuis son opération début décembre, ou à Maxwel Cornet, finalement convoqué pour ce déplacement alors que Rudi Garcia l’avait annoncé très incertain vendredi.

Les déclarations :

Rudi Garcia : ‘’On n’a pas le temps de se lamenter. C’est un match important car c’est un concurrent direct. (…) On y va évidemment pour gagner. Si on veut recoller, il faut être capable de gagner là-bas. Lille n’a perdu à domicile que contre le premier et le deuxième, on sait que ça va être très dur mais que nous avons des arguments à faire valoir.’’

Rudi Garcia avant ce déplacement

Christophe Galtier : ‘’Une victoire serait bienvenue, évidemment ! On verra après le match, mais ça permettrait de creuser un certain écart au moment de rentrer dans ce sprint final. On veut gagner”. “Lyon est performant à l’extérieur. C’est une équipe qui est sur une belle dynamique. Ils sont en forme, en confiance. Pour faire un résultat, on devra être à un top niveau. Je vois un match ouvert, rythmé, engagé. On va devoir être bon défensivement. Leur série de matchs peut entraîner de la fatigue. On a cet avantage, mais on ne peut pas baser notre match sur cette éventuelle fatigue”.

La statistique :

Malgré la défaite de l’aller (0-1), Lille n’est pas la bête noire de l’OL : lors des trois derniers déplacements dans le Nord, Lyon n’a pas perdu : 2-2 les deux dernières saisons et 1-0 pour l’OL en 2016-2017.

Le tweet :

Le match de l'OL ce WE à Lille c'est pour moi le plus gros test possible et le match le plus difficile à aborder. Lille est redoutable au pressing, dans son organisation et athlétiquement à domicile



Très difficile d'y être bon dans le jeu, du mal à voir l'OL y gagner. Vrai test — Yannis (@Yannis_LB) March 6, 2020

Julien Huët

Lille-OL, 28ème journée de L1, à vivre ce dimanche dès 20H45 en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !