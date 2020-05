L’Isère en vigilance pluie-inondation

L’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ont été placés en vigilance orange, pluie-inondation par Méteo France.



Un épisode durable de précipitations qui se prolongera jusqu’à dimanche matin.

Ce vendredi, les cumuls attendus sont de l’ordre de 40 à 60mm, localement 80mm. Après une relative accalmie en seconde partie de nuit de vendredi à samedi, les précipitations s’accentueront à nouveau samedi, de façon plus durable.

Les cumuls attendus pour la journée de samedi seront un peu supérieurs à ceux de vendredi. Sur la totalité de l’épisode, il est possible d’atteindre localement plus de 120-130mm.

L’accalmie n’est attendue que dimanche en matinée.

A noter un risque de crues sur le bassin de l’Isère, et dans une moindre mesure de l’Arve.