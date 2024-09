L’Isle-d’Abeau : la propreté à l’honneur dès ce lundi

Du coté de l'Isle-D'abeau au porte de l'Isère, du 18 au 22 septembre prochain, aura lieu la semaine de la nature et de la propreté. Ainsi, la commune invite ses habitants et les personnes aux alentours à participer à diverses animations proposées.

Mercredi 18 septembre : fête des fleurs avec le conseil Saint-Hubert.

Jeudi 19 septembre : de 16h à 20h, place des Droits de l'Homme et du Citoyen, place à la déchetterie mobile et à la réparation de vélos. Possibilité de déposer vos encombrants dans les différentes bennes dédiées.

Samedi 21 septembre : de 8h30 à 12h, journée mondiale du nettoyage (World Clean Up Day). Possibilité de venir vous joindre aux Lilôts volontaires pour ramasser des déchets sur la commune. Toujours samedi 21 septembre, le documentaire "Expédition de nettoyage du trek de l'Everest et de l'Ama Dablam" de Breffni Bolze sera projeté entre 8h30 et 9h et entre 11h30 et 12h. Pour les plus intéressés, rendez-vous dès 8h30 au Parc Saint-Hubert.

Dimanche 22 septembre : de 18h à 20h, rue du Cardo, aura lieu une sensibilisation à la propreté. Possibilité de venir vous informer et rencontrer les équipes de la Ville, du SMND et le bailleur Alpes Isère Habitat, lors d'un moment convivial.

