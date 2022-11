Le Salon Loire aux trois vignobles se tient depuis vendredi et va se poursuivre encore ce dimanche à l’hippodrome de Saint-Galmier, où les visiteurs sont accueillis par 33 viticulteurs du Roannais, du Forez et du sud de la Loire et se réunissent pour découvrir les crus locaux. L’événement se tient ce dimanche de 10h à 18h.