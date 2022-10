Loire : la préfecture met en place des restrictions face à la grippe aviaire

En raison du virus de la grippe aviaire qui continue sa progression, la préfecture de la Loire a mis en place des mesures renforcées pour protéger les élevages agricoles sur 123 communes dans le département. Les élevages doivent désormais mettre à l’abri les volailles, ne peuvent plus participer à des rassemblements de volailles et ont interdiction de les transporter et de faire des lâchers de gibiers selon le Progrès.