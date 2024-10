Enfin, la préfecture de la Loire a confirmé hier la présence de deux foyers de fièvre catarrhale de sérotype 3 dans le département, affectant deux exploitations dans le Roannais et le secteur de Montbrison. Les autorités précisent que la situation du département reste inchangée et que cela ne remet pas en cause la tenue de la Fête du Charolais ce week-end à Roanne.



EP