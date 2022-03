Loire : recrutement au sein de la brigade de la CRS Autoroutière

La CRS Autoroutière Rhône-Alpes Auvergne recrute des policiers adjoints dans le département de la Loire afin de renforcer ses effectifs.

Les policiers adjoints ont pour mission d’asister les policiers dans leurs missions de prévention et de répression de la délinquance, de surveillance générale et d’assistance aux victimes dans le cadre de la sécurité routière.

Pour postuler, il suffit d’être majeur, âgé de moins de 30 ans, de nationalité française, d’être « de bonne moralité » et titulaire d’un permis B. Un test écrit et une épreuve sportive seront également effectués par les candidats.

Ces derniers suivront également une formation de 14 semaines rémunérée et pourront prétendre à un contrat de 3 ans, renouvelable une fois et rémunéré à 100 % du SMIC, précise Le Progrès.

Pour plus de renseignements, contactez la CRS Autoroutière Rhône-Alpes Auvergne, détachement de Saint-Etienne au 04 77 91 50 51 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et et de 14h à 17h30).