Loire : un véhicule d’intervention percuté sur l’autoroute

Un nouveau véhicule d’intervention a été heurté ce jeudi en fin de matinée. Vers 12h00, un poids lourd de VINCI Autoroutes tractant une flèche lumineuse a été percuté par un fourgon sur l’autoroute A89, en direction de Clermont-Ferrand, entre la sortie Balbigny (n°33) et la bifurcation A89/A72.



L’ensemble des dispositifs de signalisation des véhicules était activé. Aucun blessé n’est à déplorer.

Ce nouvel événement porte à 43 le nombre de véhicules d’intervention percutés depuis le 1er janvier 2022. Pour rappel, le bilan de 2021 est de 40 véhicules heurtés.



Vinci rappelle qu'”une prise de conscience est plus que jamais nécessaire et il est absolument essentiel que les règles du code de la route soient respectées par l’ensemble des conducteurs à l’approche d’un véhicule d’intervention, et notamment celle du corridor de sécurité.”