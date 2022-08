Loire : une ambulance des pompiers percutée à Saint-Étienne

Une belle frayeur pour ces ambulanciers. Ce mardi 23 août, un accident de la circulation s’est produit cours Gustave-Nadaud, à Saint-Étienne (Loire).

Dans l’après-midi, alors qu’elle se rendait sur une intervention dans le centre-ville, une ambulance des pompiers a été percutée par une voiture, rapporte Le Progrès.

Le choc n’a fait que des dégâts matériels et aucun blessé n’est ainsi à signaler : ni les passagers et conducteur du véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV), ni du côté du deuxième véhicule accidenté.

Après cet accrochage, la police a réalisé les constatations d’usage. L’ambulancier au volant n’avait pas consommé d’alcool. Même constat du côté du conducteur du deuxième véhicule impliqué dans l’accident : le dépistage d’alcoolémie s’est révélé négatif.