L’OL annonce des mesures compensatoires pour ses abonnés

Privés de match depuis l’arrêt du championnat le 13 mars dernier, les abonnés du Groupama Stadium ont le choix entre plusieurs formules de compensation concernant leurs abonnements en cours.



Il est ainsi possible de profiter d’un avoir utilisable 18 mois à compter du 1er juillet 2020 en billetterie. Dans le cas du renouvellement d’un abonnement pour la saison prochaine, l’OL propose une remise d’un montant équivalent à 105% de l’avoir. Il sera porté à 110% en cas d’abonnement pour les deux prochains exercices.



Les détenteurs de places sèches, peuvent également obtenir un avoir, ou bénéficier d’un abonnement du club sur leur carte MyOL, d’un montant équivalent, afin de l’utiliser à la billetterie ou à la buvette.



Il est enfin possible de renoncer à sa compensation, et de la reverser sous forme de dons au fond de dotation « sOLidaire » de l’Olympique Lyonnais.

Abonnés et clients places sèches saison 2019-2020 : le club vous informe ⤵ https://t.co/FV6HGqwBQg — Olympique Lyonnais (@OL) June 5, 2020