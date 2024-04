L’OL en finale, un penalty généreux débloque la situation, Sage porté en triomphe… Ce qu’il faut retenir d’OL-Valenciennes (3-0)

Olympique Lyonnais – Valenciennes, ½ finale de la coupe de France, mardi 20 heures 45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L'OL en finale de la coupe de France pour la 9e fois

Lyon a désormais remporté neuf de ses quatorze demi-finales de coupe de France. Le 25 mai à Lille, face au PSG ou à Rennes qui s'affrontent ce mercredi, Lyon tentera de soulever la sixième coupe de France de son histoire. Pour fêter la qualification, les supporters lyonnais ont forcé les barrages de stadiers pour envahir la pelouse. N'était ce pas un peu démesuré après une qualification contre le dernier de Ligue 2 ? Peut-être mais peut-on en vouloir à des fans si heureux de la qualification de leur OL pour la finale de la coupe de France après avoir eu tellement peur d'une relégation en Ligue 2 pendant une grande partie de la saison?

12 ans après, l’OL se qualifie en Finale de Coupe de France !!! 3-0 contre Valenciennes, soirée historique. #OLVACF pic.twitter.com/DCOc2H6ysm — Tonic Radio (@tonic_radio) April 2, 2024

Un penalty généreux débloque la situation

On peut évidemment penser que l'OL s'en serait sorti sans ce penalty accordé à Lacazette mais on comprend aussi la frustration des Valenciennois. Avant ce coup de sifflet de Mme Frappard, qui s'est auto-validée avec la vidéo, l'OL avait eu toutes les peines du monde à bousculer les Nordistes. Une fois le score ouvert, Lyon a déroulé et assuré sa qualification avec un autre but de Lacazette et une réalisation d'Orban.

Sage porté en triomphe

Une trentaine de minutes après le coup de sifflet final, les joueurs de l'OL ont pu revenir sur la pelouse fêter la qualification avec leurs supporters. L'entraîneur Pierre Sage a été mis à l'honneur par le virage Nord, étant même porté en triomphe puis acclamé. Un message lui a été lancé : "Ramène nous la coupe de France".

Pierre Sage : "A la mi-temps, les joueurs étaient un peu abattus, il a fallu relativiser. Le penalty ? Il n'est pas valable pour les Valenciennois, il est valable pour les Lyonnais, cela atteste de la difficulté de l'arbitrage. Jamais je ne parlerai de l'arbitrage. (...) Je pense que la jambe du Valenciennois touche celle d'Alexandre. Sans les arbitres, le jeu n'existerait pas."

Les joueurs de l’#OL devant le virage nord et Pierre Sage porté en triomphe puis acclamé : « Ramène nous la coupe de France » pic.twitter.com/xEmsHJGbc4 — Tonic Radio (@tonic_radio) April 2, 2024

J.H.