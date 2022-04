L’OL évite le pire, Lopes blessé, les flops Dembélé et Tetê…Ce qu’il faut retenir de Strasbourg-OL (1-1)

RACING CLUB DE STRASBOURG – OLYMPIQUE LYONNAIS, 31ème journée de Ligue 1 : 1-0 (1-0). But : Sissoko (21e) pour Strasbourg. Toko-Ekambi (90e) pour Lyon.

L’OL évite le pire

Alors qu’une défaite aurait sans doute pour de bon sonnée le glas des espoirs d’une qualification européenne par le biais du championnat, Lyon est encore en vie grâce à l’égalisation tardive de Toko-Ekambi, à la réception d’un bon centre de Dubois. Néanmoins, il s’agit clairement d’une mauvaise opération pour l’équipe de Peter Bosz : l’OL recule à la dixième place à cinq points de la cinquième place, actuellement détenue par Nice. Strasbourg, quatrième, est six points devant Lyon. Alors qu’une victoire aurait complètement relancé Lyon dans la course au Top 5, les Gones, apathiques offensivement, n’ont jamais été en mesure de prendre les trois points en Alsace.

Lopes blessé

Percuté par Sissoko sur l’action du but, le gardien de l’OL a dû céder sa place à Pollersbeck dix minutes plus tard. Si la blessure est réelle, il n’y avait pas faute : Sissoko a profité de la passivité de la paire Ndombele-Dubois, qui aurait dû protéger leur gardien, et de celle de Lopes qui a hésité à sortir.

A noter qu’en deuxième période, Aouar et Ndombele ont tous les deux été remplacés suite à des pépins physiques. A quatre jours du retour contre West Ham, les interrogations sont nombreuses.

Les flops Dembélé et Tetê

Remarquablement lancé en profondeur par Paqueta en début de match, l’avant-centre a manqué d’explosivité pour conclure. Un peu plus tard, sur un bon service de Dubois, il a fait pire en ratant le cadre à bout portant en frappant de la cuisse sur la transversale de Sels. En seconde période, il n’a jamais pesé. Quant à Tetê, il a été complètement fantomatique, ce qui n’est pas complètement illogique pour un joueur à la fois clairement en manque de rythme et en phase d’adaptation. Le football n’est pas le basket, un sport qui a la culture des pigistes médicaux qui viennent pour rendre des services pour une poignée de matchs.

Julien Huët