L’OL féminin et l’ASSE se donnent rendez-vous pour le derby ce samedi

L’OL Féminin affronte Saint-Etienne ce samedi à 14h30 pour la 16e journée de D1 féminine. Un match crucial évidemment puisqu’il s’agit du plus grand derby de France chez les hommes, et se transpose ainsi tel quel chez mesdames. Au-delà de la rivalité, l’équipe de Sonia Bompastor voudra tout simplement poursuivre son sans-faute en remportant son 16e match d’affilée, en autant de rencontres disputées, cette saison en championnat puisque le PSG reste à deux petits points de la formation lyonnaise mais avec un match de plus disputé. Une victoire permettrait ainsi de prendre 5 points d’avance pour la première fois de la saison et de faire un très grand pas déjà vers le titre de championne de France.

Du côté des Vertes, la tâche s’annonce compliquée. Actuellement dernières du classement, les Stéphanoises se battront avec leurs armes pour faire bonne figure et pourquoi pas espérer ramener ne serait-ce qu’un point de cette confrontation qui figure parmi les plus compliquées de la saison.