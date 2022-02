L’OL frustré, la 7ème défaite, l’arbitrage….Ce qu’il faut retenir de OL-Lille (0-1)

L’OL a été battu à domicile par Lille (0-1) à l’occasion de la 26ème journée de Ligue 1. Le but a été marqué par Gudmusson à la 34ème minute.

L’OL frustré

Soyons clair : Lyon ne méritait pas de perdre ce match. Les statistiques sont unanimes : 64% de possession, 20 tirs à 6, 8 tirs cadrés à 2 et, surtout, 10 occasions à 1 ! Si l’OL a mérité d’être tancé après certains revers, ce n’est pas le cas ce dimanche. Au contraire, Lyon a été globalement bon.

L’OL impuissant

L’autre versant de l’analyse consiste à se demander comment l’OL a-t-il pu s’y prendre pour ne pas marquer lors d’un match qu’il a autant dominé ? Une fois de plus, les Lyonnais n’ont pas été assez tueurs dans la zone de vérité, une remarque qui a touché tour à tour Dembélé, Faivre, Paqueta, Kadewere…

L’OL volé ?

Le terme est certainement beaucoup trop fort. Mais le but refusé à Paqueta par M.Turpin est inexplicable pour quiconque a joué au football. Sur cette action, c’est le gardien Léo Jardim qui se met à la faute en ratant son contrôle puis son dégagement avant que n’intervienne le choc face à un Paqueta lancé face à lui au pressing. Qu’aurait-dû faire le Brésilien sur cette action pour ne pas être sanctionné? Déjà au sifflet lors du PSG-OL (2-1) de la phase aller avec le penalty accordé à Neymar aux dépens de Gusto, mais aussi lors OL-PSG (1-1) et du fameux penalty offert à retirer à Zlatan Ibrahimovic en 2014-15, M.Turpin s’est une fois de plus mis en évidence avec une décision fatale à l’OL.

Typiquement le genre de but qui n’aurait pas été refusé sans cette p… de VAR et personne ne s’en serait offusqué #OLLOSC — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) February 27, 2022

La septième défaite

L’OL a perdu son septième match du championnat, soit autant que sur l’ensemble du précédent exercice. Alors qu’il avait l’occasion de se rapprocher considérablement du Top 5 et du podium, Lyon recule à la dixième place à cinq points du cinquième Strasbourg, à huit longueurs de Nice (3e) et à neuf de Marseille (2e). A noter que Lyon a perdu pour la quatrième fois à Décines en cinq matchs de Ligue 1 contre Lille, pour une résultat nul : l’OL n’a donc jamais battu le LOSC en championnat à domicile depuis qu’il évolue au Groupama Stadium.

https://www.facebook.com/tonicradiofm/videos/260886272870253

Julien Huët