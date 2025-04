L’OL joue gros à Auxerre entre deux rendez-vous européens

AJ Auxerre-Olympique Lyonnais, 29e journée de L1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Avant son quart de finale retour de Ligue Europa contre Manchester United jeudi en Angleterre, l’OL se rend à Auxerre dimanche (20h45) avec un objectif clair : rester dans la course à la Ligue des champions en championnat.

L’euphorie de la fin de match européenne, la concentration d’un sprint final : l’Olympique Lyonnais enchaîne les rendez-vous décisifs. Trois jours après avoir arraché un match nul plein d’espoir contre Manchester United (2-2), les hommes de Paulo Fonseca doivent se replonger dans le championnat pour un déplacement à ne pas prendre à la légère, sur la pelouse de l’AJ Auxerre.

Un match piège avant Old Trafford

L’équation est simple : en cas de victoire à l’Abbé-Deschamps, l’OL reviendrait à un petit point de Marseille, troisième, balayé samedi soir par Monaco (3-0).

Le contexte est piégeux. Libérés de la pression du maintien après leur succès à Rennes (1-0) la semaine passée, les Auxerrois (10e) aborderont ce match avec l’envie de se faire plaisir devant leur public. Le stade sera plein, l’ambiance promet d’être électrique, et les hommes de Christophe Pélissier ne manqueront pas de motivation. "On affronte un adversaire redoutable, mais on est difficile à jouer aussi", a glissé le coach auxerrois avec un brin de malice.

Lyon ambitieux sur les deux tableaux

Côté lyonnais, l’état physique de l’effectif est surveillé de près. Malick Fofana est encore ménagé, avec en ligne de mire une place sur la feuille de match jeudi à Old Trafford. Tanner Tessmann effectue son retour dans le groupe, alors Nemanja Matic, resté sur le banc contre les Red Devils est attendu pour apporter de la fraîcheur au milieu.

Toujours invaincu en championnat depuis début mars, le groupe lyonnais croit en ses chances sur les deux tableaux, même dans une période aussi dense.

AJ Auxerre-Olympique Lyonnais, 29e journée de L1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité de la première à la dernière minute sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.