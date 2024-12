L’OL, le GOAL FC, le LOU… l’agenda sportif du week-end

Football :

Entente Feignies - Aulnoye - OL : samedi 18h, 32e de finale de Coupe de France :

Ce samedi, l’Olympique Lyonnais se déplace à 18h au Stade du Hainaut à Valenciennes pour y affronter Feignies-Aulnoye, club de Nationale 2, dans le cadre des 32e de finale de Coupe de France. Les Lyonnais devraient, sans grande surprise, s’imposer au vu des écarts entre les deux équipes.

GOAL FC - Annecy : vendredi 20h45, 32e de finale de Coupe de France :

Le GOAL FC accueille Annecy, 5e de Ligue 2, ce soir au Stade Ludovic Giuly à Chasselay pour les 32e de finale de la Coupe de France. Après une saison difficile marquée par des luttes en championnat et des sanctions administratives, les joueurs de Fabien Pujo espèrent réitérer l'exploit de 2014, lorsqu'ils avaient éliminé Istres. Le match débutera à 20h45.

Basket :

Zalgiris Kaunas - ASVEL : vendredi 19h, 17e journée d'Euroligue :

De leur côté, à 19h, l'ASVEL se rend en Lituanie pour affronter Zalgiris Kaunas lors de la 17e journée d'Euroligue. Les Villeurbannais, sur une série de quatre victoires consécutives, devront se mesurer à une équipe lituanienne également en grande forme, qui reste sur cinq succès d'affilée.

ASVEL - Paris : dimanche 16h30, 13e journée de Betclic Elite :

L’ASVEL reçoit ce dimanche Paris en championnat. Un match revanche pour les Parisiens qui s’étaient inclinés il y a quelques jours en Euroligue face aux Villeurbannais (98-93).

Flammes Carolo F - Lyon ASVEL F : dimanche 15h15, 11e journée de LFB :

Un déplacement compliqué ce dimanche pour l’ASVEL féminin en championnat. Les joueuses de Yoann Cabioc’h vont affronter Flammes Carolo, 2e de LFB, qui ne compte qu’une seule défaite en onze rencontres.

Rugby :

LOU Rugby - Toulouse : dimanche 21h05, 12e journée de Top 14 :

Sûrement la réception la plus compliquée de la saison pour le LOU Rugby. Les Lyonnais vont affronter ce dimanche le Stade Toulousain, 1er du championnat. Les joueurs de Karim Ghezal n’ont plus gagné de match en championnat depuis le 13 octobre, et cette série a de grandes chances de se poursuivre, à moins que le LOU ne réalise un exploit.

Pas de match pour l'OL F, le FCVB et le CSBJ (trêve hivernale).