L’OL, le LOU, l’ASVEL, le FCVB… l’agenda sportif et les résultats du week-end

Football :

C.S Viriat - GOAL FC : samedi 18h, 6e tour de la Coupe de France : Forts de leur large victoire (7-0) contre l'US Murat, le GOAL FC se prépare à affronter les joueurs du CS Viriat pour ce 6e tour de la coupe de France.

AS Saint-Priest - FC Villefranche-Beaujolais : dimanche 15h, 6e tour de la Coupe de France : gros choc à venir pour deux clubs de la région, les Sangs et Or de l'AS Saint-Priest et les Tigres du FCVB se rencontrent pour le 6e tour de la coup de France.

Olympique Lyonnais - AJ Auxerre : dimanche 15h, 9e journée de Ligue 1 : après ce coup d'arrêt concédé à Décines ce jeudi soir face au Besiktas en Ligue Europa (0-1) l'OL est en mission ce dimanche face à une équipe d'Auxerre 12eme au classement du championnat. La victoire est essentielle pour les Gones qui se trouvent à 4 points de Marseille 3eme dans sa montée au classement.

Pas de match pour l'Olympique Lyonnais Féminin.

Rugby :

LOU Rugby - Aviron Bayonnais : samedi 16h30, 8e journée du TOP 14 : après une nouvelle défaite enregistrée à Perpignan (29-26), le LOU est en reconquête d'une victoire en championnat face à l'Aviron Bayonnais pour un match à confrontation directe.

Basket :

Barcelone - ASVEL : vendredi 20h30, 5e journée d'Euroligue : après la défaite frustrante concédée dimanche soir sur le parquet de l'Elan Chalon à l'issu d'un match stratosphérique (109-107), l'ASVEL doit rebondir en Euroligue et retrouver le haut du tableau, actuellement 11eme avec 4 points. L'ASVEL qu'on retrouvera d'ailleurs ce dimanche 27 octobre sur le parquet de Saint-Quentin pour la 6eme journée de Betclic Elite.