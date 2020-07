L’OL remporte son premier match amical 12-0

Les Lyonnais ont retrouvé les terrains et le sourire. Ils se sont imposés 12-0 en match amical contre les Suisses de Port-Valais, une équipe de 6e division. À noter les quadruplés de Memphis qui revient de blessure et de la recrue Tino Kadewere. Les autres buts sont signés Maxence Caqueret, Thiago Mendes. Sans oublier le doublé de Karl Toko Ekambi.



Pour rappel, les hommes de Rudi Garcia cherchent à retrouver du rythme à un mois de la finale de la Coupe de la Ligue, le 31 juillet contre le PSG.



Les Lyonnais qui reprennent avec un record à la clef, ils viennent d’égaler le record de la plus large victoire de l’OL en match amical. Un record qui datait du 26 mai 1960.



Prochain match de préparation samedi à 18h30 contre l’OGC Nice, également sans public.

