L’OL renverse Le Havre, s’empare de la 5e place et revient à 2 points du podium

Olympique Lyonnais –Le Havre, 26e journée de L1, 4-2 (1-2). Buts : Lacazette (22e, s.p.), Fofana (78e), Mikautadze (82e), T.Almada (90e+6) pour Lyon. A.Touré (31e s.p.), Casimir (45e+1) pour le Havre.

Lyon ne s'arrête plus ! Dimanche après-midi, l'OL a enchaîné une cinquième victoire consécutive en s'imposant face à une valeureuse équipe du Havre (4-2). Une rencontre riche en rebondissements qui a vu les Lyonnais renverser la situation en toute fin de match pour s'installer dans le top 5 de la Ligue 1, à la cinquième place à deux longueurs du podium.

Un premier acte mouvementé

Le début de match laissait entrevoir une rencontre disputée, et les événements ont rapidement donné raison à cette impression. L'OL a ouvert le score sur penalty, suite à une faute sur Tagliafico. Alexandre Lacazette, serein, n'a pas tremblé pour transformer l'occasion et inscrire son dixième but de la saison (22e) en championnat.

Mais l'avantage lyonnais n'a pas duré longtemps. Cinq minutes plus tard, Le Havre a égalisé sur un penalty concédé par Ernest Nuamah et transformé avec audace par Abdoulaye Touré, auteur d'une frappe à mi-hauteur plein centre (31e). La victoire lyonnaise évitera un débat sur ce penalty, tant la décision de M.Dechepy paraît lunaire, surtout après qu'il soit allé revoir l'action sur l'écran du VAR.

Juste avant la pause, les Normands ont pris les devants grâce à un Josué Casimir opportuniste, bien servi par Issa Soumaré après une erreur de Nemanja Matic (45e+1). Un coup de massue pour l'OL juste avant de rentrer aux vestiaires.

Une réaction tardive mais foudroyante

Malmenés en première mi-temps, les hommes de Paulo Fonseca ont réagi avec force au retour des vestiaires.

Tout a basculé en quatre minutes. Malick Fofana, fraîchement entré en jeu, a d'abord profité d'une passe décisive de Mikautadze pour remettre les deux équipes à égalité (78e). Puis, quelques instants plus tard, le même Mikautadze, en embuscade après un corner mal repoussé, a expédié une extraordinaire frappe sous la barre pour donner l'avantage à Lyon (82e). En toute fin de match, Almada a parachevé le succès rhodanien en concluant un contre mené tambour battant (90e+6).

L'OL en pleine ascension

Avec cette victoire, Lyon grimpe à la cinquième place de Ligue 1 et poursuit son excellente dynamique. Depuis le 2 février, l'OL a inscrit 27 buts en neuf rencontres, confirmant une efficacité offensive impressionnante. Georges Mikautadze, déjà brillant en Ligue Europa, s'est une nouvelle fois illustré, avec deux passes décisives et un but en quinze minutes.

Prochaine étape pour l'OL : confirmer cette bonne série à Strasbourg en ouverture de la 27e journée, après la coupure internationale.