L’OL veut éviter la décompression, match à huis clos… Ce qu’il faut savoir avant FC Nantes – OL

Eviter la décompression

Après la qualification pour la finale de la coupe de France mardi contre Valenciennes (3-0), les Lyonnais vont-ils être en mesure d'éviter une décompression qui semble ... inévitable? Dès la qualification mardi soir, Pierre Sage avait alerté ses hommes : "Désormais, l'objectif en championnat est d'atteindre la septième place." Une victoire permettrait notamment à l'OL de revenir à un point de l'OM, septième avant le début de cette journée.

Le coach a également clairement indiqué que les places dans le onze pour la finale contre le PSG se gagneraient lors des sept dernières journées de Ligue 1.

Sage sur le huis clos à Nantes dimanche : "C'est horrible. Je ne comprends pas que le foot puisse se jouer sans spectateur. Sans l'interaction avec le public, il manque quelque chose"

Match à huis clos

Après après une utilisation massive de fumigènes le 16 mars, le FC Nantes a écopé d’un match de huis clos total, ce dimanche face à Lyon. Vainqueurs à Nice (1-2) la semaine passée pour la première de Kombouaré, de retour sur le banc des Canaris, les Nantais sont prudents : "On rêve tous de gagner contre Lyon, dit le coach. Mais Lyon est une grande équipe, avec de grands résultats. J'attends de voir si on affiche contre l'OL les mêmes dispositions que celles affichées à Nice." A la Beaujoire, Nantes reste sur sept défaites d'affilée toutes compétitions confondues. "Au moment où je vous parle, on est incapables de gagner chez nous", regrette Kombouaré : "Avec ou sans le public, il faut gagner car ce sont trois points très importants dans la course au maintien."

Le saviez-vous ?

Prêté par Lyon à Nantes, Tino Kadewere ne peut pas jouer contre l'OL, suite à une clause dans son contrat.

FC Nantes - Olympique Lyonnais , 28ème journée de Ligue 1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après la rencontre pour le debrief sur la page Facebook Tonic Radio.