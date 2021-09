L’Olympique de Marseille prend un point à Angers

Dans un match terne, conclu par un score nul et vierge (0-0), le SCO d’Angers et l’Olympique de Marseille se sont partagés les points. Un petit coup d’arrêt pour les Marseillais qui restaient sur trois victoires consécutives en championnat mais qui préservent tout de même leur série d’invincibilité depuis le début de la saison. Les joueurs de Jorge Sampaoli auraient pourtant pu l’emporter grâce à deux très grosses occasions.

D’abord Luis Henrique aux alentours de la 10e minute de jeu qui se présentait seul face à Bernardoni et tentait de le dribbler mais le portier intervenait à la perfection pour annihiler cette occasion de but. Et en seconde mi-temps, c’était au tour de Bamba Dieng de louper l’occasion de prendre les devants avec une nouvelle fois un face-à-face remporté par “l’albatros Bernardoni”.

Le reste du temps, les deux équipes se sont rendues coup pour coup sans pour autant avoir de véritables phases de domination sur leur vis-à-vis. Un point plutôt logique donc récolté par l’OM qui devra retrouver le chemin de la victoire ce dimanche soir face à Lens à 20h45, à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne de Tonic Radio.