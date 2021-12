L’Olympique de Marseille reçoit Canet Rocheville ce dimanche en 1/32e de Coupe de France

C’est le premier rendez-vous de la saison en coupe nationale pour l’Olympique de Marseille ce dimanche. Les joueurs de Jorge Sampaoli seront opposés à Canet Rocheville en 1/32e de finale de Coupe de France à 13h45 au stade Vélodrome. Initialement la partie aurait dû se jouer chez le petit poucet de la confrontation mais aucun stade homologué n’était disponible autour du Canet. C’est pourquoi l’OM a proposé aux amateurs de venir jouer dans leur stade même si cela entraîne quelques pertes financière en termes de coûts d’organisation.

Sportivement parlant, les Phocéens seront évidemment les grands favoris face à ces joueurs de National 3 mais méfiance puisque l’an passé, les Olympiens étaient sortis à cette même échéance contre une équipe bien plus faible qu’elle sur le papier, face au Canet-Roussillon. Cette fois-ci c’est un autre “Canet” qu’il faudra dompter pour s’assurer une participation aux 1/16es de finale de cette coupe mythique. D’autant que la dernière Coupe de France remportée remonte à 1989, avant même la C1 de 1993, c’est dire. Et si l’on parle même du dernier titre, il s’agit de la Coupe de la Ligue soulevé en 2012, qui fêtera ses 10 ans en 2022. C’est pourquoi il est important de tout donner dans cette compétition pour faire rêver les supporters et tenter de glaner un nouveau sésame.

Le coach argentin Jorge Sampaoli aura peut-être l’occasion de faire souffler quelques joueurs et d’en tester de nouveaux, avant un dernier match de championnat face à Reims, qui sera l’ultime échéance avant la trêve hivernale. C’est aussi l’occasion pour certains de reprendre de la confiance, comme cela pourrait être le cas pour Arkadiusz Milik, en manque de temps de jeu lors des dernières rencontres. Et peut-être déjà réfléchir à quelques nouveaux profils à faire venir en janvier pour parfaire un collectif qui commence à prendre forme…