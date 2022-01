L’Olympique de Marseille se qualifie aux tirs au but face à Montpellier pour les 1/4 de finale de la Coupe de France

L’Olympique de Marseille s’est imposé au stade Vélodrome face à Montpellier lors de la séance de tirs au but après un match nul (1-1) en 1/8e de finale de la Coupe de France. Grâce à ce succès les Olympiens seront au prochain tour en quart de finale. Mais malgré le résultat final et la physionomie de la rencontre, les Marseillais auront eu peur jusqu’au bout.

Pourtant dominateur dès le début de la partie, aussi bien en termes de possession que d’occasions procurées, les Phocéens n’arrivaient tout de même pas à mettre vraiment en danger le portier montpelliérain. Et ce n’est pas faute d’avoir tenté ! Mais les frappes étaient souvent hors cadre et c’est alors à une possession assez stérile que l’on a assisté durant la première période.

Au retour des vestiaires, il y avait du mieux avec des joueurs plus incisifs et c’est à la 74e minute que Milik venait délivrer les siens après un bel enchaînement sur un second ballon qui terminait en lucarne (1-0). Mais malgré ça, et à la surprise générale, les joueurs d’Olivier Dall’Oglio parvenait à égaliser dans la foulée sur l’une de leurs rares occasions du match. Une erreur d’inattention défensive permettait à Makouana de récupérer une passe lobée de Sakho et de venir égaliser à la 80e.

Après ça, les joueurs se dirigeaient donc droit vers une séance de tirs au but. Une séance qui tourna en la faveur des Marseillais grâce à un arrêt de Pau Lopez sur Ristic et une penalty décisif inscrit par Dimitri Payet. Au-delà de la qualification acquise, on sait également désormais que l’Olimpico à rejouer à huis-clos au Groupama Stadium contre l’Olympique Lyonnais aura lieu ce mardi 1er février à 21h.