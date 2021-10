L’Olympique de Marseille s’impose largement face à Lorient et retrouve le sourire

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche soir au stade Vélodrome face au FC Lorient assez aisément (4-1). Pourtant vaillants et intéressants en phase de transition, les joueur de Christophe Pélissier n’ont pas pu faire autrement que de plier face à l’armada marseillaise particulièrement en forme après la trêve internationale.

Il faut dire que dès l’entame, les Olympiens montraient leur envie de récupérer haut le ballon et de se projeter rapidement vers l’avant pour se créer des occasions. Mais sur une contre-attaque opportuniste, Stéphane Diarra prenait de vitesse Luan Peres qui était obligé de commettre une faute dans la surface de réparation. Arnaud Laurienté transformait le penalty et permettait ainsi aux Merlus de prendre les devants (13′). Seulement voilà, l’OM était en mode rouleau compresseur et à force d’occasions créées, les joueurs de Jorge Sampaoli ont fini par être récompensés par l’intermédiaire de Boubacar Kamara, bien aidé par une déviation de Julien Laporte, qui frappait à l’entrée de la surface et trompait Paul Nardi pour l’égalisation (27′).

Les Marseillais ont ensuite poussé avant la pause pour passer devant mais à trop attaquer et sans des arrêts décisifs de Pau Lopez, qui a été excellent ce soir, les Olympiens auraient pu, eux-aussi, concéder un second but puisque les Lorientais ont eu les occasions pour. Au final, c’était un score de parité qui découlait de cette première période (1-1).

Au retour des vestiaires, les Phocéens ont pris les choses en main pour aller prendre l’avantage grâce à une tête sublime de Mattéo Guendouzi sur corner (56′). Les joueurs de Pélissier, pas assez réalistes devant le but n’ont plus vraiment inquiété l’OM qui a fini par dérouler. Arkadiusz Milik faisait le break d’une frappe croisée bien sentie à la 85e minute de jeu. Le buteur polonais qui avait été éloigné des terrains pendant de nombreux mois retrouvent ainsi le chemin des filets et surtout de la confiance. Grâce, de nouveau, à un superbe travail de Guendouzi, Mendes inscrivait même un but contre son camp dans le temps additionnel de la partie, corsant le score à quatre buts à un.

Mission réussie en tout cas pour l’OM qui se devait de renouer avec la victoire après une période de cinq rencontres consécutives sans succès. Désormais, les têtes devront être tournées vers le prochain match face à la Lazio Rome ce jeudi en Europa League, une rencontre primordiale pour la suite de la compétition. La partie sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 18h45 ce jeudi 21 octobre sur l’antenne de Tonic Radio.