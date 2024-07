Hier, en fin de journée, l'OL a officialisé dans un communiqué l'arrivée d'Orel Mangala. Le club rhodanien lève l'option d'achat de 20 millions de livres sterling (environ 23,4 millions d'euros) et Nottingham Forest conserve 10 % de plus-value pour un futur transfert. Le milieu de terrain belge est désormais à 100% un gone et ce, jusqu'en 2028.