L’Opéra de Lyon appelle à “lever les occupations”

L’heure de la reprise a presque sonné pour les lieux culturels. Conséquence, l’Opéra de Lyon demande la levée de son occupation pour permettre la préparation de sa réouverture le 19 mai.



L’appel a également été lancé par L’Odéon, la Criée de Marseille et le théâtre national de Nice. “Aujourd’hui, la réouverture au 19 mai est acquise et nous, directeurs et directrices de théâtres publics occupés, souhaitons rouvrir nos lieux“, écrivent-ils dans un communiqué. “Nous demandons aux occupants, notamment à la CGT qui est à l’origine du mouvement, de faire preuve de responsabilité et d’appeler à la levée des occupations en poursuivant le mouvement social par d’autres moyens“.



Les occupants demandaient dès le début du mois de mars la réouvertures des lieux culturels mais aussi une nouvelle prolongation des droits des intermittents du spectacle, une revendication entendue mardi avec la prolongation jusqu’en décembre de l'”année blanche“, et le retrait de la réforme de l’assurance chômage. Selon les directeurs “les occupants de nos lieux annoncent vouloir poursuivre leur lutte (…) la culture risque désormais d’être sacrifiée par ceux mêmes qui défendaient à nos côtés son caractère essentiel“.