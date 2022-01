L’opération pièce jaune lancée ce mercredi

Comme chaque début d’année depuis 1989, la fondation des hôpitaux lance sa collecte de pièce jaune. Le but de cette opération est de récolter un maximum de dons qui seront réinvestis pour améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés.

Pour cette édition, la collecte débute le 12 janvier à 21h et se terminera le 5 février prochain. Une nouvelle fois cette année, la fondation compte sur la générosité et la solidarité des Français.

Les écoles, les familles, les hôpitaux, les associations et les entreprises sont invités à créer leur tirelire avec leur propre contenant. En plus de ces petites boites dans les commerces et les établissements, la fondation accepte aussi les virement sur leur site internet.

Grâce aux dons des années précédentes, l’association a déjà pu construire 72 maisons pour ados, 2 823 chambres parents-enfants dans les hôpitaux ainsi que 70 maisons pour parents subventionnés.