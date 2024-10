Lopes sort du silence et fustige l’OL

Dans une interview fleuve publié ce mardi dans le quotidien L'Equipe, le gardien de but de l'OL Anthony Lopes fustige l'attitude du club à son encontre : "Je suis à la place qu'on m'a donnée, c'est-à-dire aucune. Personne ne m'a prévenu que ma place était remise en question."

"J'aimerais dire que personne ne m'a prévenu que ma place était remise en question, a affirmé le gardien de but. On ne m'a clairement rien annoncé en janvier. Je préfère rétablir la vérité." L'OL a répondu, assurant avoir "bien informé Anthony Lopes et ses représentants de la situation et des évolutions sportives."

Pour rappel, le Portugais est désormais le gardien numéro 4 de l'OL.

L'interview de #Lopes une bombe prévisible que le club a été incapable de désamorcer en amont. Et maintenant ? Qui va prendre la parole ? Pierre Sage au feu demain à Glasgow pour dire (logiquement) qu'il est focus sur le match ? Il arrive quand le coordinateur sportif ? #OL — Julien Huët (@JulienHuet) October 1, 2024

J.H.