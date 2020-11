LOSC-OL (1-1) : les tops et flops

Réduit à dix à l’entame de la seconde période après l’expulsion de Marcelo, l’OL a obtenu le nul à Lille (1-1). Nos tops et flops :

Les tops :

-Anthony Lopes a sauvé magnifiquement l’OL au moins à deux reprises : sur une frappe de Yilmaz (26e) pour éviter le 2-0 et surtout sur un tir de Bamba (61e) pour empêcher le 2-1.

-On avait des doutes légitimes sur la capacité de Djamel Benlamri d’effectuer ses débuts avec l’OL dans de telles circonstances. Mais l’Algérien a répondu présent dans les airs et au sol.

-Pendant la bonne première période de l’OL, Thiago Mendes a sans doute été le meilleur lyonnais. A l’origine du csc de Celik (41e) après un bon renversement pour Aouar.

Les flops :

-L’expulsion de Marcelo. Le Brésilien n’a commis que deux fautes mais M.Lesage a été impitoyable. Pas scandaleux mais très sévère.

-Comme souvent, les Lyonnais ont été trop en difficulté dans les couloirs, notamment Maxwel Cornet face à Luis Araujo.

-Même en première période, on a peu vu Memphis Depay. Le Néerlandais a complètement disparu après le repos au cours d’une seconde période où l’OL n’a fait que défendre. Le coaching de Garcia après l’expulsion de Marcelo (sortie d’Aouar pour Benlamri) n’a pas été des plus inspirés. Lyon n’a alors plus jamais mis le pied sur le ballon et a été incapable d’initier la moindre contre-attaque.