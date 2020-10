LOSC – OL : L’avant-match : crucial, mais pas décisif

L’OL se déplace ce dimanche à Lille (21h) en clôture de la 9ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce choc.

Le contexte :

Forts de ses deux victoires d’affilée, l’OL aborde cette affiche avec un capital confiance nettement à la hausse. Sixième à cinq points du co-leader nordiste avant le coup d’envoi de cette 9ème journée, Lyon a besoin de réussir un coup dans le Nord pour confirmer que sa saison est bel et bien lancée. L’équipe de Rudi Garcia aura pour elle l’avantage de la fraîcheur, celle de Christophe Galtier ayant joué et concédé beaucoup d’énergie jeudi soir en Ligue Europa devant le Celtic Glasgow ‘2-2).

Si ce match entre l’OL et son principal concurrent à la deuxième place est crucial, il n’est toutefois pas judicieux de le qualifier de décisif tant il est situé loin de la ligne d’arrivée. Rudi Garcia valide notre réflexion : ‘’Ce n’est que la 9ème journée. Quand il reste 87 points à prendre, cela ne peut pas être une journée décisive.’’ Mais il est entendu qu’il vaudrait mieux que Lyon soit à deux points des Dogues dimanche vers 23h, plutôt qu’à huit unités…

Rudi Garcia veut que son équipe poursuive la série de victoires

A part en défense (Denayer, De Sciglio et Bard absents) l’entraîneur lyonnais dispose d’un groupe au complet. Parmi les remplaçants, Maxence Caqueret tape fort à la porte et Bruno Guimaraes s’impatiente. ‘’La concurrence doit être saine, répond Rudi Garcia. Mais je répète que ceux qui débutent sont importants mais ceux qui rentrent le sont aussi. La difficulté est qu’on ne joue pas de coupe d’Europe et qu’il faut garder tout le monde sous pression avec un effectif riche.’’

L’adversaire :

Co-leader avec le PSG avec 18 points en 8 journées, Lille est la seule équipe de Ligue 1 encore invaincue. A domicile, après un nul initial devant Rennes (1-1), le LOSC a gagné ses trois matchs de championnat suivants : 1-0 contre Metz, 2-0 devant Lens et 4-0 face à Lens. Néanmoins, en L1 comme en Ligue Europa, le LOSC n’a gagné aucun de ses chocs : 1-1 contre Rennes, 1-1 à Marseille et à Nice et 2-2 devant le Celtic Glasgow.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) : ‘’Lille est une équipe de qualité, elle n’est pas par hasard en haut du classement. Mais on veut continuer notre série, on y va pour gagner.’’

Christophe Galtier (ent. Lille) :

Les objectifs de #LOSCOL ?

👉 Entretenir la dynamique

👉 Creuser les écarts



Quel est le vôtre, pour nos Dogues face aux Lyonnais ? 🤔 pic.twitter.com/FukWFvILuB — LOSC (@losclive) October 31, 2020

Les joueurs à suivre :

C’est le genre de rencontres propices aux grands joueurs. En feu à Strasbourg et devant Monaco, Memphis Depay doit poursuivre sur sa lancée. Davantage sollicité lors des deux derniers matchs, Anthony Lopes aura probablement aussi un rôle essentiel à jouer.

La statistique :

Avant cette neuvième journée, quatre joueurs de l’OL ont été titulaires à tous les matchs : Anthony Lopes, Léo Dubois, Marcelo et Maxwel Cornet.

Le saviez-vous ?

Tout le monde l’ignorait à l’époque mais c’est à Lille le 8 mars dernier qu’a sonné le clap de la fin de la Ligue 1 2019-2020 avec la victoire du LOSC 1-0 devant l’OL. Un résultat qui a condamné les Lyonnais à disputer cette saison 2020-2021 sans coupe d’Europe.

Melvin Bard est suspendu. Mattia De Sciglio est malade. Jason Denayer est aux soins. #LOSCOL — Olympique Lyonnais (@OL) October 31, 2020

Julien Huët

