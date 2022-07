Lou Rugby : le staff à pied d’œuvre sous la direction de Xavier Garbajosa

Xavier Garbajosa s’est officiellement présenté en tant que Manager sportif du Lou rugby lors de la conférence de presse qu’il a tenu au côté du président du club Yann Roubert, ce lundi 18 juillet au Matmut stadium de Gerland.

Entrainement ouvert à la presse, lundi 18 juillet au Matmut stadium de Gerland

Ce lundi avant midi, le nouveau Manager sportif du Lou rugby a pris la parole pour annoncer son retour sur le terrain au coté du staff sportif du Lou rugby : « Il n’y a pas de pression, juste l’envie de grandir de continuer à développer l’image du club, assoir cette identité et continuer à prendre ce qui a été bon et amener une vraie plus-value pour pourvoir continuer parce que, in fine, on est tous au service du club. »

L’ancien coach de l’équipe de Montpellier, licencié depuis un an et demi, espère atteindre l’objectif du club, celui de « retrouver les phase finales du Top 14 ». Il s’est également livré au jeu des questions-réponses.

Quelle analyse de la saison de top 14 ? « Ça été une bonne saison mais malheureusement on n’a pas fini avec les objectifs qu’on s’était fixé… je pense qu’il a manqué un peu de fraîcheur aux joueurs de pouvoir enchainer sur un match qualificatif et pouvoir croire aux phases finales. »

Quel sentiment de retrouver le groupe ? « À titre personnel c’est beaucoup d’excitation… J’ai découvert un groupe plutôt enthousiaste, frais parce qu’on leur a laissé des vacances sur un climat de confiance et sur lesquelles il s’est passé une semaine sans rien… et cela leurs a permis de se vider la tête, surtout que la saison de l’année dernière a été très longue, importante, jalonnée de joies et de peines. »

Qu’allez-vous apporter au Lou Rugby ? « C’est toujours difficile et prétentieux de dire ce que je vais apporter, c’est qui est sûr ce que c’est ma personnalité, j’ai mes propres convictions, mais l’Histoire m’a aussi montré qu’il faut savoir analyser l’environnement et s’y adapter, donc pour l’instant, je suis plutôt à une période d’observation tout en échangeant avec les joueurs pour trouver les meilleurs options parce que notre objectif c’est de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions pour un objectif commun de performance… Je vais essayer d’amener un petit plus qui nous permettrait de pouvoir améliorer certains secteurs du jeu. »

Quel regard sur l’identité Lyonnaise ? « C’est très sportif. Il y a eu un vrai travail de recherche par rapport aux besoins notamment avec les joueurs qui nous ont quittés, ce n’était pas facile de remplacer des joueurs comme Charly ou même Pierre Louis Barassi, il a fallu prendre le temps, sans connaître forcement l’équipe, il fallait trouver les personnages totalement adaptables. C’est une identité lyonnaise qu’il faut continuer de développer. Aujourd’hui, le recrutement est plutôt à consonance étrangère, d’une part parce qu’au moment où nous avions recruté, il n’y avait presque pas des joueurs français sur le marché et les garçons que nous avons trouvés correspondaient totalement au besoin que l’on avait. »