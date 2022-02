LOU Rugby : Pierre Mignoni sur le départ, Xavier Garbajosa pour le remplacer

Pierre Mignoni va quitter le Lou en juin prochain, un an avant le terme de son contrat, après avoir passé les sept dernières années à la tête de l’équipe première. Et le nom de son remplaçant a déjà été dévoilé : il s’agit de Xavier Garbajosa, qui a été nommé entraîneur principal du club pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2025. Un nouveau coach qui arrive libre depuis son départ de Montpellier il y a un an.