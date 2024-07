Louhans : cinq projets majeurs annoncés

Afin d’adapter la ville aux besoins des personnes âgées et faire de Louhans une ville inclusive, cinq projets majeurs ont été annoncés dans le cadre de l’initiative Ville Amie des Aînés. Premièrement, huit axes de travail ont été définis, le second, deux projets principaux visant à mieux faire connaître les services actuels en les valorisant et en communiquant mieux dessus, pour le troisième projet, il s’agit d’une future navette communale, le quatrième, de l’installation de bancs pour conforter les cheminements doux et sécuriser les parcours des seniors, et enfin de la création de groupes de consultation des seniors.





EP