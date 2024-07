Pendant les vacances scolaires, huit jeunes s’activent à rénover les extérieurs de deux chaufferies de la montée Saint-Claude à Louhans.

Grâce à un partenariat établi depuis 2015 entre l’Opac de Saône-et-Loire et le centre communal d’action sociale, ces jeunes ont l’opportunité de démontrer leur envie de rendre leur habitat plus joli et accueillant. Et tout cela sous la direction de l’artiste graffeur Snare One.