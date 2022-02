Lux : plusieurs dons pour la famille frappée par l’incendie de sa maison

L’appel aux dons lancé lundi matin par la mairie pour la famille de cinq enfants qui a tout perdu dans l’incendie de sa maison à la cité Croix-Blanche à Lux, dimanche dernier, a été un réel succès.

Des tonnes de vêtements ont été envoyées pour être offerts à la famille et dès mardi, la mairie a informé les habitants que la collecte était terminée, vu le nombre de dons effectués.

Outre des habits, des jouets, du linge de maison, des fournitures scolaires, des chaussures ou encore du linge de toilette ont été donnés par les donateurs. La famille a pu se reconstituer un dressing quasi complet, a indiqué la mairie.

La maman et ses enfants ont été relogés dans un appartement du bailleur social Opac qui doit désormais être meublé. Les services de la mairie vont faire un point avec la mère de famille pour déterminer ses besoins et elle reviendra vers ses habitants pour des besoins plus précis.